Работа сервисов оплаты парковки Москвы временно ограничена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Пресс-служба столичного паркинга сообщила, что в работе сервисов оплаты парковки Москвы наблюдаются временные ограничения.
"С семи часов вечера 11 июля появились проблемы в работе всех сервисов оплаты парковки. Причины, которые вызвали временные неполадки, будут выяснены после подробного расследования инцидента. Об этом мы сообщим дополнительно", – рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что автомобилисты, которые не оплатили парковку, оштрафованы не будут.
"Если данные на парковочном счету отображаются некорректно – эта ошибка связана с отсутствием подключения к базе данных. Сразу после восстановления системы вся информация вновь появится", – отметили в столичном паркинге и принесли извинения за неудобства.
Сейчас специалисты техслужбы работают над восстановлением информационной системы Единого парковочного пространства.
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