Названы страны с самой дешевой арендой автомобилей

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Эксперты составили рейтинг стран, где российские туристы чаще бронируют автомобили этим летом. Аналитики сервиса OneTwoTrip также выяснили, в каких странах аренда машины обходится дешевле всего.

По данным OneTwoTrip, передает РИА Новости, в топ-3 в июне–августе вошли Испания, Италия и Греция. Именно на эти страны пришлось примерно 48% общего числа бронирований.

Как пояснил руководитель направлений аренды авто и дополнительных сервисов OneTwoTrip Евгений Гапоненко, на верхних строчках рейтинга по аренде авто ожидаемо оказались "страны с морскими курортами и большим количеством интересных мест, где туристы соединяют пляжный отдых с осмотром достопримечательностей".

Он уточнил, что в среднем на аренду машины российские туристы тратят 2164 рубля в сутки, то есть поездки на машине во время отпуска могут позволить себе даже путешественники со скромным бюджетом. При этом в некоторых странах аренда стоит гораздо дешевле. В частности, в Таиланде, на Кипре и в Турции машину можно взять напрокат за 1200–1700 рублей в сутки, добавили в OneTwoTrip. А больше всего туристам придется заплатить за аренду автомобиля в Великобритании – 3420 рублей в сутки.

По данным сервиса, 37% клиентов бронировали машину на один–четыре дня, еще 25% брали авто напрокат на срок больше недели, а 8% – больше чем на две недели. Отмечается также, что российские туристы отдавали предпочтение таким моделям, как Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, а также Hyundai Solaris и Fiat 500.