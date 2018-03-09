Около 1,8 тысячи электромобилей зарегистрировано в России на начало года

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На начало 2018 года в России зарегистрировано около 1,8 тысячи электромобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"По состоянию на 1 января 2018 года в российском автопарке было зарегистрировано 1,8 тысячи электромобилей, представленных всего лишь несколькими моделями. Свыше 60 процентов от этого количества приходится на Nissan Leaf, что соответствует 1,1 тысячи единиц", – говорится в сообщении.

Далее следует Mitsubishi i-MiEV (283 штук), доля которого составляет 16 процентов. Около 15 процентов парка электрокаров в России занимает Tesla, представленная седаном S и кроссовером X. Также менее сотни машин принадлежит ВАЗовской разработке – электромобилю Lada Ellada.

Ранее сообщалось, что заряжать электромобили теперь можно в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения и стоянки транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ внес изменения в Правила противопожарного режима. Это решение устранит барьеры развития зарядной инфраструктуры для электрокаров.

Электромобили появились в одном из столичных каршерингов. Электромобили BMW i3 доступны пользователям каршеринга YouDrive с конца октября 2017 года. При установке автомобиля на зарядную станцию оплата не будет взиматься. У электромобиля запаса хода хватает до 300 км пути. Кроме того, в машине установлен резервный бензиновый двигатель.

Подробнее о том, как развивался электротранспорт в России, читайте в материале портала Москва 24.

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