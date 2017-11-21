Кабмин разрешил заряжать электромобили в помещениях

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Заряжать электромобили теперь можно в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения и стоянки транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ внес изменения в Правила противопожарного режима. Отмечается, что это решение устранит барьеры развития зарядной инфраструктуры для электрокаров, сообщает "Газета.ру".

Электромобили появились в одном из столичных каршерингов. При установке автомобиля на зарядную станцию оплата не будет взиматься.

Подробнее о том, как развивался электротранспорт в России, читайте в нашем материале.