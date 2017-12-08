Левый поворот с Яузского бульвара к Подколокольному переулку отменят в декабре

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Левый поворот с Яузского бульвара в сторону Подколокольного переулка отменят с 26 декабря. Это необходимо для беспрепятственного движения трамваев № 3, 39 и А, которыми каждый день пользуются 42 тысячи человек.

Нововведение позволит избавиться от задержек, связанных с блокировкой пути машинами в сторону Покровского бульвара, которые поворачивают на Подколокольный переулок или на Яузский бульвар в сторону Яузской улицы. Водители смогут пользоваться дорогой через Малый Николоворобинский переулок – Большой Николоворобинский переулок – улицу Воронцово поле, сообщает информационный центр столичного департамента транспорта.

А съезд с Болотной набережной на улицу Серафимовича открыли. Две полосы движения на набережной организовали для проезда с Болотной улицы на Большой Каменный мост. Существующий поворот с Болотной площади на Большой каменный мост будет недоступен после адаптации к новой схеме движения. Водители оттуда смогут выехать только на Софийскую набережную.

С 9 декабря изменится пять маршрутов на время строительства станции метро "Стромынка". Перекроют движение по Сокольнической площади, где проходят маршруты. Остановки наземного транспорта перенесут на близлежащие улицы. Автобусы № 716 и 78 по направлению к конечной остановке "Дворец спорта "Сокольники" поедут по улице Сокольническая Слободка, а обратно по улице Маленковская. Автобусы № 40 и 122 будут курсировать с разворотом у главного входа в парк "Сокольники" без заезда на Сокольническую площадь. Автобусы № 75 проследуют по улице Сокольнический Вал без заезда на Сокольническую площадь.

С 1 по 25 декабря круглосуточно перекрыты участки от дома № 24, строение 7 по улице Княжина до дома № 3, корпус 1А по 1-й Синичкиной улице. Ограничения также будут действовать в Проектируемом проезде № 1329.

До этого же времени недоступна одна полоса на улице Льва Толстого – от дома 14 до дома 20. На улице Усачева до 1 мая 2018 года перекрыта одна полоса движения от переулка Усачева до Трубецкой площади. Улицы Тверская, Моховая и Охотный Ряд перекроют из-за рождественской ярмарки с 29 декабря до 5 января.