Движение на улице Княжнина перекроют с 1 декабря в связи со строительством ЖК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта по улице Княжина ограничат с 1 декабря. Перекрытие связано с проведением работ по строительству жилого комплекса, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что в период с 1 по 25 декабря круглосуточно будут перекрыты два участка. Первый участок протянется от дома № 24, строение 7 по улице Княжина до дома № 3, корпус 1А по 1-й Синичкиной улице. Вторым участком, где будут действовать ограничения, станет Проектируемый проезд № 1329.