Мосгортранс изменит пять маршрутов из-за строительства станции метро "Стромынка"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Мосгортранс изменит пять маршрутов с 9 декабря на время строительства станции метро "Стромынка".
Перекроют движение по Сокольнической площади, где проходят маршруты. Остановки наземного транспорта перенесут на близлежащие улицы, сообщает пресс-служба организации.
Автобусы № 716 и 78 по направлению к конечной остановке "Дворец спорта "Сокольники" поедут по улице Сокольническая Слободка, а обратно по улице Маленковская.
Автобусы № 40 и 122 проследуют с разворотом у главного входа в парк "Сокольники" без заезда на Сокольническую площадь.
Автобусы № 75 проследуют по улице Сокольнический Вал без заезда на Сокольническую площадь.
Станцию метро "Стромынка" планируют открыть в 2020-м году. Станция войдет в состав северо-восточного участка ТПК от станции "Лефортово" до станции "Нижняя Масловка".
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