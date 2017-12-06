Мосгортранс изменит пять маршрутов из-за строительства станции метро "Стромынка"

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Мосгортранс изменит пять маршрутов с 9 декабря на время строительства станции метро "Стромынка".



Перекроют движение по Сокольнической площади, где проходят маршруты. Остановки наземного транспорта перенесут на близлежащие улицы, сообщает пресс-служба организации.



Автобусы № 716 и 78 по направлению к конечной остановке "Дворец спорта "Сокольники" поедут по улице Сокольническая Слободка, а обратно по улице Маленковская.

Автобусы № 40 и 122 проследуют с разворотом у главного входа в парк "Сокольники" без заезда на Сокольническую площадь.

Автобусы № 75 проследуют по улице Сокольнический Вал без заезда на Сокольническую площадь.



Станцию метро "Стромынка" планируют открыть в 2020-м году. Станция войдет в состав северо-восточного участка ТПК от станции "Лефортово" до станции "Нижняя Масловка".