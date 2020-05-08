Автодилерам Москвы с 12 мая разрешат ремонтировать авто и продавать запчасти

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Автодилеры Москвы с 12 мая смогут продавать запчасти для автомобилей или ремонтировать их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Российские автомобильные дилеры".
"Указом Собянина с 12 мая разрешена работа по техническому обслуживанию автомобилей, то есть не полноценной работы дилеров – речь идет про сервисное обслуживание", – заявил президент организации Олег Мосеев.
По словам специалиста, обслуживание машин является "критически важным" и для горожан, и для организаций.
Автодилеры не работают в Москве с 28 марта. Пока продажа автомобилей официально разрешена в 18 регионах, в остальных можно только осуществить ремонт или продавать запчасти.
В ассоциации дилеров рассматривают также вариант возвращения полноценной работы центров.
"Мы рассчитываем, что это будет значимое количество, потому что есть поручение президента, есть настоятельная рекомендация Минпромторга. Надеемся, что точно больше половины регионов с 12 мая должны открыть продажи автомобилей", – заявил Мосеев.
Ранее в ходе одного из рабочих совещаний по ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин заявил, что в сложной экономической обстановке необходимо поддержать автопром.
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