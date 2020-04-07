Ремонт автомобилей в нерабочие дни разрешили в 30 регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Власти 30 российских регионов разрешили ремонт автомобилей в нерабочий период, объявленный Владимиром Путиным из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
"В некоторых регионах уже автобизнесу разрешили открыть сервисные станции, поскольку это вопрос безопасности граждан и соцслужб, задействованных в обеспечении безопасности. Но все это не поможет пройти кризис незаметно, под угрозой находится до 20% дилеров", – отметил президент РОАД Олег Мосеев.
Автосервисы возобновили работу в Московской, Нижегородской, Липецкой, Волгоградской, Владимирской, Амурской, Оренбургской, Белгородской, Рязанской, областях, а также в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе и других городах.
В 20 регионах разрешена продажа автомобильных запчастей. В Тамбовской, Тюменской, Амурской и Оренбургской областях официальным дилерам разрешили продажу автомобилей.
Ранее Минпромторг РФ рекомендовал региональным властям разрешить компаниям осуществлять ремонт автомобилей и продажу автозапчастей в нерабочий период. До этого с соответствующей просьбой к правительству обращался РОАД.
В министерстве отмечали, что сервисное обслуживание транспорта позволит обеспечить бесперебойную работу сотрудникам скорой помощи и МЧС. Также от автосервисов зависят службы, доставляющие продукты питания и лекарства.
Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новым обращением к гражданам, в рамках которого объявил о продлении нерабочей недели по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом президент РФ отметил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
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