Ремонт автомобилей в нерабочие дни разрешили в 30 регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Власти 30 российских регионов разрешили ремонт автомобилей в нерабочий период, объявленный Владимиром Путиным из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

"В некоторых регионах уже автобизнесу разрешили открыть сервисные станции, поскольку это вопрос безопасности граждан и соцслужб, задействованных в обеспечении безопасности. Но все это не поможет пройти кризис незаметно, под угрозой находится до 20% дилеров", – отметил президент РОАД Олег Мосеев.

Автосервисы возобновили работу в Московской, Нижегородской, Липецкой, Волгоградской, Владимирской, Амурской, Оренбургской, Белгородской, Рязанской, областях, а также в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе и других городах.

В 20 регионах разрешена продажа автомобильных запчастей. В Тамбовской, Тюменской, Амурской и Оренбургской областях официальным дилерам разрешили продажу автомобилей.

Ранее Минпромторг РФ рекомендовал региональным властям разрешить компаниям осуществлять ремонт автомобилей и продажу автозапчастей в нерабочий период. До этого с соответствующей просьбой к правительству обращался РОАД.

В министерстве отмечали, что сервисное обслуживание транспорта позволит обеспечить бесперебойную работу сотрудникам скорой помощи и МЧС. Также от автосервисов зависят службы, доставляющие продукты питания и лекарства.

Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новым обращением к гражданам, в рамках которого объявил о продлении нерабочей недели по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом президент РФ отметил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.