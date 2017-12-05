Права автомобилистам стали выдавать уже 53 столичных МФЦ

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Количество центров госуслуг в Москве, которые оформляют водительские права, c 5 декабря 2017 года выросло до 53. Пилотный проект по оформлению водительских удостоверений в центрах госуслуг запустили в декабре 2016 года.
Услугу предоставляют МФЦ районов: Красносельский, Тверской, Останкинский, Хамовники, Якиманка, Пресненский и Марьина Роща, Лианозово, Бабушкинский, Алтуфьевский, Ярославский, Фили-Давыдково, Марфино, Дорогомилово, Солнцево, Проспект Вернадского, Ново-Переделкино, Крылатское, Выхино-Жулебино, Внуково, Лефортово и Нижегородский, Капотня, Люблино, Текстильщики, Московский, Матушкино, Дмитровский, Силино, Беговой, Коптево, Сокол, Тимирязевский, Донской, Орехово-Борисово, Войковский, Южное, Чертаново Северное, Братеево, Обручевский, Ломоносовский, Черемушки, Гагаринский, Академический, Зюзино, Щукино, Покровское-Стрешнево, Митино, Куркино, Хорошево-Мневники, Сокольники, Преображенский, Восточное Измайлово, Северное Измайлово, Ивановское и Новокосино, сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы, передает Агентство "Москва".
Специалисты центров госуслуг примут документы на замену российского водительского удостоверения, если истек его срок действия, если оно потерялось или сменились реквизиты. Также в центрах оформят водительские права международного образца.
Срок оформления и изготовления водительских прав – девять календарных дней. Получить готовый документ также нужно будет в центре госуслуг. Заменить или получить права можно без привязки к месту жительства. Центры госуслуг работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных.
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