МВД предложило ужесточить экзамен для получения водительских прав

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В МВД предложили новый законопроект, который ужесточит экзамен для получения водительских при помощи объединения "площадки" и "города" в одну практическую часть. Об этом передает РИА Новости.
По словам начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова, новый экзамен станет строже, так как на нем начнут уделяться больше внимания практическому вождению. Он также отметил, что процесс сдачи будет длиться "не один день и не один месяц".
Помимо этого, во время сдачи теоретического материала, ответ будет фиксироваться при помощи аудио- и видеозаписей, а также отменится запрет на учебную езду по автомагистралям.
"Ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным", – заключили в пресс-службе МВД.
Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлины на права и загранпаспорт. Согласно ему, за получение водительского удостоверения размер госпошлины увеличится с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
Помимо этого, в ГИБДД рассказали о необходимости поправок в закон о нетрезвом вождении. Новый закон предусматривает административную ответственность для водителей, в анализе крови которых обнаружат концентрацию алкоголя 0,3 грамма на литр и более.
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