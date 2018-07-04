Путин подписал закон о повышении госпошлины на права и загранпаспорт

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Закон об увеличении госпошлины за выдачу водительских прав и загранпаспорта, подписал Владимир Путин. Информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый порядок выдачи документов заработает через месяц, когда закон вступит в силу.

Согласно ему, за получение загранпаспорта с электронным чипом граждане заплатят до пяти тысяч рублей вместо прежних трех с половиной тысяч. Заграничный паспорт детям до 14 лет обойдется в две с половиной тысячи рублей.

В случае с водительским удостоверением размер госпошлины увеличился с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

За обновленный документ о регистрации транспортного средства, который становится пластиковым, придется выложить полторы тысячи рублей. Ранее за его выдачу размер госпошлины составлял 500 рублей.

Документы нового поколения содержат электронный носитель информации.