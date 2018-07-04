Путин подписал закон о повышении госпошлины на права и загранпаспорт

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Закон об увеличении госпошлины за выдачу водительских прав и загранпаспорта, подписал Владимир Путин. Информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый порядок выдачи документов заработает через месяц, когда закон вступит в силу.
Согласно ему, за получение загранпаспорта с электронным чипом граждане заплатят до пяти тысяч рублей вместо прежних трех с половиной тысяч. Заграничный паспорт детям до 14 лет обойдется в две с половиной тысячи рублей.
В случае с водительским удостоверением размер госпошлины увеличился с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
За обновленный документ о регистрации транспортного средства, который становится пластиковым, придется выложить полторы тысячи рублей. Ранее за его выдачу размер госпошлины составлял 500 рублей.
Документы нового поколения содержат электронный носитель информации.
Увеличились госпошлины на выдачу документов с электронным чипом
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