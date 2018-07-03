Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении, сообщает ТАСС. В ведомстве считают, что это позволит определить наличие алкоголя у людей, находящихся в бессознательном состоянии после ДТП.

Введение данной нормы будет способствовать неотвратимости наказания за грубые нарушения ПДД.

Новый закон вступил в силу 3 июля. Он предусматривает административную ответственность для водителей, в крови которых обнаружат концентрацию алкоголя 0,3 грамма на литр и более.

Ранее количество алкоголя в организме водителя измерялось только в промилле с помощью анализа дыхания автомобилиста. Норма определения факта опьянения водителя по анализу крови не отменяет прежние методы выявления алкоголя в организме. Оба метода будут использоваться параллельно.

За вождение в нетрезвом состоянии грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.