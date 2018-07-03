3 июля, 16:08
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении, сообщает ТАСС. В ведомстве считают, что это позволит определить наличие алкоголя у людей, находящихся в бессознательном состоянии после ДТП.
Введение данной нормы будет способствовать неотвратимости наказания за грубые нарушения ПДД.
Новый закон вступил в силу 3 июля. Он предусматривает административную ответственность для водителей, в крови которых обнаружат концентрацию алкоголя 0,3 грамма на литр и более.
Ранее количество алкоголя в организме водителя измерялось только в промилле с помощью анализа дыхания автомобилиста. Норма определения факта опьянения водителя по анализу крови не отменяет прежние методы выявления алкоголя в организме. Оба метода будут использоваться параллельно.
За вождение в нетрезвом состоянии грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
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