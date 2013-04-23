Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля 2013, 10:15

Экономика

Волонтерская акция "Добрая Москва" пройдет в детских домах 27 апреля

27 апреля в детских домах в третий раз пройдет акция "Добрая Москва". Ее инициаторами стали молодежные общественные организации и активисты городского движения "Мосволонтер".

Интерактивные творческие задания для детей организуют более сотни волонтеров. В частности, для самых маленьких воспитанников проведут мастер-класс по пересадке цветов, для ребят постарше откроют мастерскую "Город для жизни", где покажут, как из подручных материалов создать макеты дворов и детских площадок, а с самыми старшими детьми организаторы будут высаживать деревья, сообщает пресс-служба столичного правительства.

В этом месяце все мероприятия акции посвящены теме экологии города. Напомним, акцией "Добрая Москва" в столице открыли Год волонтера. Провести его предложило в прошлом году волонтерские движение, а идею одобрил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сайты по теме


акции волонтеры детские дома городское управление

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика