Московские службы перешли на усиленную работу перед праздниками

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Предприятия комплекса городского хозяйства перед новогодними и рождественскими праздниками начали работать в усиленном режиме, заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, системы безопасности готовы, дежурства всех руководителей организованы. На случай непредвиденных ситуаций создадут дополнительные резервы. "Мы готовы к тому, чтобы провести праздники достойно, организовать достойный праздник для москвичей", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Он добавил, что на посту в ближайшие недели будут работать около 600 тысяч сотрудников коммнуальных служб. Для них нет ни выходных, ни праздников, подчеркнул Бирюков.

23 декабря он посетил пансионат для ветеранов войны "Коньково". Там живет примерно 160 ветеранов и инвалидов войны, средний возраст которых – более 90 лет. Бирюков отметил, что сегодня столичные власти во главе с Сергеем Собяниным создают максимально комфортные условия для проживающих здесь пенсионеров. Под опекой и заботой городского правительства находятся десятки тысяч ветеранов и фронтовиков, заключил заммэра Москвы.