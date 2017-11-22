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Москва 24

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Город

22 ноября, 14:15

Контролировать очистку крыш от снега в Москве будут с помощью видеокамер

ЖКХ город

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Контролировать очистку крыш нежилых зданий от снега в Москве будут с помощью видеокамер. Об этом сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Семенов.

"При помощи заранее установленного расписания камер будут контролироваться около 600 зданий в центральной части города. В определенное время камера делает скриншоты, и на мониторе сразу видно, очищена крыша или нет. Те объекты, которые не попадают в поле зрения камер видеонаблюдения, будут обследоваться с выходом на место", − сообщил он.

Он также отметил, что на контроле ОАТИ находятся более 6 тысяч нежилых зданий первоочередного контроля, имеющих скатные крыши, выходящие на пешеходные тротуары.

Ранее сообщалось, что более 900 бригад кровельщиков будут очищать от снега крыши в центре Москвы зимой. При этом уточнялось, что в центре столицы 5 тысяч 491 дом со скатными кровлями и свесами, подлежащими очистке от снега и наледи.

Все кровельщики имеют разрешение для работы на высоте и укомплектованы необходимым оборудованием.

В столице также подготовили коммунальную технику к работе в зимний период. В порядок привели примерно пять тысяч единиц.

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