Более 900 бригад кровельщиков очистят от снега крыши в центре столицы зимой

Фото: Агентство "Москва"

Более 900 бригад кровельщиков будут очищать от снега крыши в центре Москвы зимой.

"Для очистки скатных кровель 2 тысяч 730 жилых домов в ГБУ "Жилищник" районов ЦАО сформированы 910 бригад кровельщиков. Каждая бригада состоит из трех человек", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе префектуры ЦАО, отметив, что в центре столицы 5 тысяч 491 дом со скатными кровлями и свесами, подлежащими очистке от снега и наледи.

Там также сказали, что все кровельщики имеют разрешение для работы на высоте и укомплектованы необходимым оборудованием.

Ранее сообщалось, что в столице уже подготовили коммунальную технику к работе в зимний период. В порядок привели примерно пять тысяч единиц.

По словам главного инженера ГБУ "Автомобильные дороги" Алексея Шарина, противогололедные материалы, которые будут использовать на московских улицах, полностью безопасны и безвредны как для машин, так и для обуви пешеходов. Он добавил, что от токсичных материалов в компании отказались, передает Агентство "Москва".

Городские службы перешли на зимний регламент работы с 1 ноября.