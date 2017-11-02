Столичная коммунальная техника готова к зимнему сезону

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Коммунальную технику подготовили к работе зимой в столице. В порядок привели примерно пять тысяч единиц.

По словам главного инженера ГБУ "Автомобильные дороги" Алексея Шарина, противогололедные материалы, которые будут использовать на московских улицах, полностью безопасны и безвредны как для машин, так и для обуви пешеходов. Он добавил, что от токсичных материалов в компании отказались, передает Агентство "Москва".

Городские службы перешли на зимний регламент работы с 1 ноября.

Ранее сообщалось, что столичные коммунальщики готовы провести обработку дорог при возникновении гололеда. Необходимые процедуры осуществят по регламенту в случае получения неблагоприятного прогноза погода.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!