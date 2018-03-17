Ежедневно в столице утилизируют более 1 млн кубометров снега

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Ежедневно в столице утилизируют свыше 1 миллиона кубометров снега. Его регулярно вывозят с мест временного складирования на пустырях и в промзонах. Об этом сообщается в микроблоге Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы в Twitter.

"Полностью очищена площадка в районе Миусской площади. 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском проспекте", − отмечается в сообщении столичного Комплекса городского хозяйства.

В Москве продолжается вывоз снега с мест временного складирования на пустырях и в промзонах. Полностью очищена площадка в районе Миусской площади. 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском пр-те. Ежедневно службы КГХ утилизируют более 1 млн куб. м снега. #новостикгх pic.twitter.com/5u4Gn3xZfP — Комплекс ГХ Москвы (@infocentrkgh) 17 марта 2018 г.



Ранее стало известно, что минувшую ночь в столице и Подмосковье признали самой холодной ночью на 17 марта с начала XXI века. Сотрудники метеостанции на ВДНХ зафиксировали рекордно низкую температуру, равную минус 18,3 градуса.