Ночь на 17 марта признали самой холодной в столице с начала века

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ночь на 17 марта 2018 года, по оценкам синоптиков, стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала столетия. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По информации портала, в ночь на субботу на метеостанции на ВДНХ зафиксировали температуру минус 18,3 градуса. "Самой же холодной в Подмосковье, по данным метеостанций, была минувшая ночь в населенном пункте Черусти, здесь зафиксирована температура 27,4 градуса мороза", − сказано в сообщении метеослужбы. 17 марта такие рекордно низкие температурные показатели в столичном регионе не отмечались с самого начала XXI века, подчеркнули специалисты.

Днем в столичном регионе осадков не ожидается, а столбики термометров покажут до 12 градусов мороза, что на десять градусов ниже климатической нормы.