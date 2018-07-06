Уборочную технику украсили футбольными мячами в честь ЧМ-2018

Фото: vk.com/Комплекс городского хозяйства Москвы

Тематическая уборочная техника, украшенная футбольными мячами, вышла на работу в столице, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Новые подметальные машины празднично оформлены в честь чемпионата мира по футболу.

Техника предназначена для механизированной уборки проезжей части. Машины оборудованы шестикубовыми резервуароми для сбора мелкого мусора, грязи и пыли.

"С завершением первенства по футболу новая техника не прекратит работу: до конца летнего периода она будет убирать основные магистрали Москвы", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва". Машины будут использовать и зимой, для этого на них поменяют оборудование.

Мундиаль завершится 15 июля, финал турнира пройдет на стадионе "Лужники". Всего матчи принимают 11 городов России. Ранее игры в Москве принимал также стадион "Спартак". Все матчи, запланированные на арене, завершены. Около стадиона откроется фанзона для болельщиков.