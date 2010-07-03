Почти 42 тысяч фасадов зданий промоют в столице до августа

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До 1 августа в столице промоют почти 42 тысячи фасадов зданий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году промывка фасадов должна стать самой масштабной в истории города. Он уточнил, что работы ведутся с начала апреля, и к началу июля промыта уже треть зданий: 13 тысяч 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тысяч 746 нежилых зданий.

Как передает Агентство "Москва", в зависимости от степени загрязнения фасады промываются или по всему периметру здания, или частично. Процесс включает в себя в том числе очистку, штукатурные, малярные и облицовочные работы, а также работы по герметизации стыков.

От серьезных загрязнений фасады очищают по аэрогидродинамической технологии с применением специальных средств. Если же загрязнения незначительны, допускается промывка поверхностей теплой водой.

В апреле столичные власти впервые поручили помыть фасады всех жилых домов. Моющим раствором решено чистить и пятиэтажки, попавшие в программу реновации. Петр Бирюков тогда пообещал, что после помывки фасады станут "как новенькие".