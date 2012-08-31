Завершено строительство проспекта от Люберец до Некрасовки

Столичные власти завершили строительство продолжения Комсомольского проспекта от Люберец до московского района Некрасовка. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Сейчас завершили работы по строительству Комсомольского проспекта в поселке Некрасовка, который теперь называется Проспект защитников Москвы - ту очередь, которая позволяет свободно двигаться между нашим поселком Некрасовка и городом Люберцы", - уточнил чиновник.

Ранее Люберецкие поля вошли в состав московского района Некрасовка. Здесь власти планируют возводить новое жилье.

О развитии транспортной инфраструктуры этой территории заговорили еще в прошлом году. Тогда столичный градоначальник Сергей Собянин заявил о намерении построить продолжение Комсомольского проспекта в Люберцах для транспортного обеспечения нового столичного микрорайона Люберецкие поля, передает РИА Новости.