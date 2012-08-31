Москвичей настоятельно призвали отказаться от автомобилей из-за снегопада

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

31 августа 2012, 12:08

Завершено строительство проспекта от Люберец до Некрасовки

ЮВАО дороги строительство наземный транспорт трафик Департамент строительства Москвы

Столичные власти завершили строительство продолжения Комсомольского проспекта от Люберец до московского района Некрасовка. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Сейчас завершили работы по строительству Комсомольского проспекта в поселке Некрасовка, который теперь называется Проспект защитников Москвы - ту очередь, которая позволяет свободно двигаться между нашим поселком Некрасовка и городом Люберцы", - уточнил чиновник.

Ранее Люберецкие поля вошли в состав московского района Некрасовка. Здесь власти планируют возводить новое жилье.

О развитии транспортной инфраструктуры этой территории заговорили еще в прошлом году. Тогда столичный градоначальник Сергей Собянин заявил о намерении построить продолжение Комсомольского проспекта в Люберцах для транспортного обеспечения нового столичного микрорайона Люберецкие поля, передает РИА Новости.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать