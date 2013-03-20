Завершен первый этап реконструкции подстанции Шереметьево

Компания МОЭСК завершила первый этап реконструкции подстанции аэропорта Шереметьево. Энергетики установили новое распределительное устройство, оснащенное элегазовыми выключателями. Они защищены от взрывов и пожаров, имеют малый вес, высокую коррозийную стойкость, экономичны и рассчитаны на длительный срок службы.

В середине апреля после демонтажа старого открытого распределительного устройства начнется второй этап реконструкции, сообщает пресс-служба компании. Энергетикам предстоит заменить два трансформатора на более мощные - по 63 МВА.

Полностью завершить строительно-монтажные работы на подстанции Шереметьево планируется завершить в третьем квартале 2013 года. В результате будет повышена надежность электроснабжения международного аэропорта и появится возможность подключения к сетям новых потребителей Солнечногорского района Подмосковья.