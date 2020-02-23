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Общество

18:41

Собянин рассказал о том, что происходит в метро ночью

Сергей Собянин общество метро мэр Москвы

Фото: скриншот видео vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе метро в ночное время. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, после закрытия подземки там остаются работать 10 тысяч человек. Они трудятся под землей до момента открытия метрополитена утром.

"Что происходит в метро глубокой ночью, когда его двери закрываются для пассажиров? В эти четыре часа на работу выходят 10 тыс. человек. Они обследуют каждый уголок подземки", – рассказал градоначальник.

Мэр столицы добавил, что в ночные часы специалисты проверяют рельсы, осматривают эскалаторы и системы вентиляции. Кроме того, они проводят дезинфекцию станций и вагонов.

Ранее сообщалось, что весь общественный транспорт подлежит ежедневной уборке. Отмечалось, что в Москве свыше 12,5 тысячи вагонов метро, автобусов, трамваев и электробусов постоянно убирают и дезинфицируют.

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