Общественный транспорт Москвы подлежит постоянной уборке и дезинфекции

Более 12,5 тысячи вагонов метро, автобусов, трамваев и электробусов проходят дезинфекцию

В Москве свыше 12,5 тысячи вагонов метро, автобусов, трамваев и электробусов постоянно убирают и дезинфицируют. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Московский транспорт – один из самых чистых и безопасных в мире в санитарно-эпидемиологическом отношении. Каждый день перед выездом на линию столичные автобусы, трамваи, электробусы и троллейбусы проходят мойку кузова и обязательную влажную уборку салона", – говорится в сообщении.

Помимо этого кварцеванию подлежат все составы московского метро, добавили в пресс-службе. В составах метро ежедневно проводят уборку и мойку с применением дезинфицирующих средств. Наибольшее внимание при уборке уделяется поручням, сидениям и стеклам.

Также там уточнили, что весь общественный транспорт Москвы каждое утро выходит на маршруты чистым. Раз в неделю автобусы, электробусы, трамваи и троллейбусы проходят углубленное санитарное обслуживание: салоны чистятся специальными составами, обивку обрабатывают с помощью моющих пылесосов.

Ранее сообщалось о том, что около трех тысяч вагонов метро были оборудованы новейшей системой обеззараживания воздуха. Также на территории столичной подземки как днем, так и ночью производят обслуживание действующей инфраструктуры. В частности, в метро обрабатывают эскалаторы и всю пассажирскую зону.