"Футурама" закрывается

Кабельный телеканал Comedy Central объявил о прекращении показа культового американского мультсериала "Футурама" после очередного сезона.

"Я очень горжусь новым сезоном. Это настоящий конец для "Футурамы", финиш долгой хорошей работы", - заявил автор идеи мультфильма Мэт Гроунинг.

Сезон будет показан с 19 июня по 4 сентября.

Отметим, что это уже не первый "конец" для "Футурамы". Впервые от него после четырехлетнего показа отказался канал Fox в 2003 году.

"Футурама" была реанимирована в 2007 году, когда Comedy Central купил права на сериал, сообщает Washingtonpost.