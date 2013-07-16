Форма поиска по сайту

16 июля 2013, 10:51

Происшествия

Мэр Ярославля Евгений Урлашов этапирован в Москву

Мэр Ярославля Евгений Урлашов, подозреваемый в покушении на взятку, утром 16 июля переведен в СИЗО в Москву.

По данным следствия, чиновник и трое его подчиненных требовали у предпринимателя, занимающегося уборкой города, "откат", уточняет РИА Новости.

Напомним, Евгения Урлашова задержали в ночь на 3 июля. Ему предъявили обвинение в покушении на получение взятки размером в 14 миллионов рублей. Ленинский суд арестовал чиновника до 2 сентября.

По этому делу задержаны и другие сотрудники администрации Ярославля.

СИЗО чиновники следствие взятки Евгений Урлашов Ярославское направление

