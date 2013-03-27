Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта 2013, 01:49

Город

Пожар в складском здании на севере Москвы потушен

Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в здании склада на севере Москвы. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар произошел во вторник вечером на складе в филиале "Мосавтотранса" по адресу: Ильменский проезд, 17. По предварительным данным, огнем были охвачены 2000 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 20 человек.

На месте происшествия работали свыше 30 пожарных расчетов. Полностью ликвидировать огонь удалось в среду в 00.35.

САО пожары склады чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика