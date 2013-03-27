Пожар в складском здании на севере Москвы потушен

Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в здании склада на севере Москвы. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар произошел во вторник вечером на складе в филиале "Мосавтотранса" по адресу: Ильменский проезд, 17. По предварительным данным, огнем были охвачены 2000 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 20 человек.

На месте происшествия работали свыше 30 пожарных расчетов. Полностью ликвидировать огонь удалось в среду в 00.35.