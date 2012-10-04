В ноябре миллионный абонент "Народного телефона" получит планшет

Своеобразный юбилей в ноябре отметит программа "Народный телефон", реализуемая в Северном округе столицы. По одному из бесплатных телефонных аппаратов будет сделан миллионный звонок. Горожанин, который совершит этот звонок, получит в подарок планшетный компьютер, информирует пресс-служба префектуры САО.

"А уже с начала 2012 года, жители и гости севера столицы совершили более 700 тысяч бесплатных звонков на городские и мобильные телефоны, проговорив более 8,5 тысяч часов", - говорится в сообщении.

По подсчетам специалистов, миллионный звонок будет совершен в первых числах ноября. Награждение счастливчика пройдет в теплой обстановке, несмотря на осеннюю московскую погоду, добавляется материале.

Добавим, накануне Нового года москвичи смогут позвонить из бесплатного "Сказочного таксофона" героям зимних сказок. А к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в столице установят несколько сотен бесплатных телефонных кабин для болельщиков.