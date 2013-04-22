В Вербное воскресенье и Пасху электричкам добавят остановки

МЖД назначит дополнительные полуминутные остановки пригородным электричкам накануне Вербного воскресенья и Пасхи. Они будут введены 28 апреля и 5 мая.

Так, на Киевском направлении назначены остановки в Сколкино, Переделкино, Крекшино, Алабино; на Курском направлении - в Щербинке, Бутово; на Ярославском направлении - на остановочном пункте Правда; на Павелецком направлении в Калинина, Чертаново, Булатниково. Кроме того, на Горьковском направлении электропоезда в эти дни будут останавливаться на станции Никольское; на Белорусском направлении - в Отрадном, Баковке, Полушкино, Здравнице; на Савеловском направлении дополнительная остановка предусмотрена для двух электропоездов на станции Новодачная; на Казанском направлении - на Удельной и Ильинской.

В пресс-службе МЖД также отмечают, что во все праздничные дни будет обеспечено достаточное количество окон билетных касс по продаже пригородных билетов. В местах массового прохода пассажиров по пешеходным настилам через пути с 8.00 до 15.00 будет ограничена скорость движения электричек.