Мослекторий расскажет, как "тренировать" мышление и логику

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29 июля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему: "Как все запомнить? Техники развития памяти".

Раньше люди помнили десятки номеров домашних телефонов своих друзей, а сегодня мы иногда забываем даже пин-код от собственной банковской карты. Что происходит с нашей памятью? Какие приемы помогут восстановить в уме необходимые данные? Что такое мнемоника, и как использовать мнемонические приемы в повседневной жизни? Какие техники запоминания самые эффективные? Как задействовать для этих целей зрение, обоняние, осязание и слух? Что помогает "тренировать" мышление и логику? Об этом гостям Мослектория расскажет кандидат филологических наук, доцент РГГУ, заведующий лабораторией Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, старший научный сотрудник МВШСЭН ("Шанинка") Никита Петров.

Смотрите лекцию 29 июля в 19:00 на этой странице или портале "Мослекторий". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.