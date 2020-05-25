Москва онлайн: китайская чайная церемония в самоизоляции

Фото: предоставлено пресс-службой Музея Востока

28 мая Музей Востока и Москва онлайн приглашают окунуться в мир чайных традиций Древнего Китая. Чайный мастер Андрей Гретчин поможет получить не только вкусовое, но и эстетическое наслаждение от церемонии, а также познакомит с историей и свойствами чая.

Чай является традиционным напитком в Китае, который употребляется ежедневно. Пьют его для того, чтобы:

оказать знак уважения. В китайском обществе принято выражать почтение старшим, предлагая чашку чаю;

провести семейный праздник или познакомиться с родителями своего будущего супруга;

извиниться. В китайской культуре в знак раскаяния принято наливать чай человеку, у которого просишь прощения;

выразить благодарность старшим в день свадьбы. На традиционной китайской свадебной церемонии жених и невеста подают родителям чай, опустившись перед ними на колени.