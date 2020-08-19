Москва онлайн: заседание суда по делу актера Михаила Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

20 августа состоится заседание суда по делу актера Михаила Ефремова. Защита представит своего ключевого свидетеля, имя которого пока не раскрывается.

19 августа проходило заседание, на котором выступили свидетели происшествия и эксперт. Актера допросить не успели.

В ходе предыдущего заседания старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Смотрите трансляцию 20 августа в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.