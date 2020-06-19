Москва онлайн: генеральная репетиция парада Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

20 июня в центре Москвы пройдет генеральная репетиция парада Победы, приуроченного к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Съемочная группа Москвы онлайн понаблюдает за движением пеших колонн к Красной площади.

Парадные расчеты тренируются в перчатках и масках. Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, проводится дезинфекция техники.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день Владимир Путин объявил нерабочим.

Смотрите трансляцию 20 июня в 7:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.