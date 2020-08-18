Москва онлайн: церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой

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20 августа на Троекуровском кладбище состоится прощание с заслуженной артисткой России Валентиной Легкоступовой.

Певица умерла 14 августа в Москве в возрасте 54 лет.

Дочь артистки обнаружила Легкоступову и ее супруга в состоянии алкогольного опьянения и отвезла обоих в наркологическую клинику 6 августа. В ночь на 8 августа состояние певицы ухудшилось, ее перевели в другую больницу, обнаружили черепно-мозговую травму. Артистка впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Супруга певицы доставили в полицию для выяснения обстоятельств случившегося. По его версии, Легкоступова получила травму головы при падении в ванной. Следственный комитет проверяет информацию. Следователи также опросили соседей артистки и ее родственников.

Смотрите трансляцию 20 августа в 11:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.