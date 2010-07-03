Москва онлайн покажет, как выполнить комплекс упражнений "Приветствие солнцу"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

23 июня в Царицыно пройдет V Международный день йоги. Это семейный фестиваль, объединяющий людей, которые хотят быть здоровыми, сильными, энергичными и счастливыми. На 50 площадках пройдут занятия йогой, медитации, цигун, аюрведа, встречи с мастерами йоги.

На фестивале многотысячные поклонники йоги единовременно выполнят комплекс упражнений "Приветствие солнцу". Присоединяйтесь к занятиям. Смотрите трансляцию 23 июня в 09:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.