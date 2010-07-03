Москва онлайн покажет перформанс с опасными трюками в исполнении театра Transe Express

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

20 июля в рамках V Международного фестиваля искусств "Вдохновение" французский уличный театр Transe Express представит московской публике постановку Mù — cinematique des fluides ("Кинематика жидкости").

Этот спектакль – захватывающее путешествие с Земли на Луну по стопам героя Жюля Верна. Артисты театра покажут, как пройти сквозь огонь и балансировать на краю воздушного потока. Зрителей ждут воздушный перформанс и опасные трюки на высоте 15 метров, музыка живого оркестра, цирковые миниатюры, поражающие воображение декорации и движущиеся механические конструкции.

Воздушный театр Transe Express был основан в 1982 году танцовщицей и хореографом Бриджит Бурден и скульптором Жилем Родом. За годы своего существования труппа объехала весь мир и завоевала бесчисленное количество поклонников.

Смотрите трансляцию 20 июля в 21:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.