Москва онлайн: прощание с космонавтом Алексеем Леоновым

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Прощание с советским космонавтом Алексеем Леоновым пройдет на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Трансляция церемонии начнется в 11:00.

Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни в Главном военном госпитале после продолжительной болезни. Леонов родился в Кемеровской области в семье шахтера. В 1937 году отец был репрессирован, а мать с восемью детьми выгнали из дома. После войны семья перебралась в Калининград. По комсомольскому набору Алексей Леонов попал в Военную авиационную школу и начал карьеру летчика. В 1960 году пилот был зачислен в первый отряд космонавтов, а в 1965 году совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

Смотрите трансляцию 15 октября в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.