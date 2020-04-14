Москва онлайн: как сотрудники полиции проверяют электронные пропуска

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В понедельник, 13 апреля, в столице запустили сервер по выдаче разрешений на передвижение по городу. Полностью система пропусков начнет работать с 15 апреля. В общественном транспорте наличие разрешений на передвижение будут проверять контролеры, а у водителей на личных автомобилях – сотрудники ГИБДД. Съемочная группа Москвы онлайн понаблюдает за работой полицейских в прямом эфире. Не пропустите начало трансляции 15 апреля в 9:00.

Пропуск в электронном виде – специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска. Остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.

Получить пропуск можно на mos.ru. Для этого следует выбрать услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", заполнить необходимые данные, отправить заявку. Оформить разрешение также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Смотрите трансляцию 15 апреля в 9:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.