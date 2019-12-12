Москва онлайн: "Лебединое озеро" Евгения Плющенко на льду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

13 декабря в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на площади Революции состоится премьера ледового шоу "Лебединое озеро". Автор постановки – двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 13 января. Праздничная программа зимнего фестиваля ждет жителей всех округов Москвы. Взрослые и дети увидят уличные шоу, поиграют в керлинг, освоят сноуборд, посетят кулинарные мастер-классы и отведают рождественские угощения.

Смотрите трансляцию ледового представления 13 декабря в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.