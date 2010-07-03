Прощание с Юрием Лужковым. Прямой эфир

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В храме Христа Спасителя проходит гражданская панихида по бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Храм открыт для желающих проститься с Лужковым с 09:00.

Отпевание начнется в 11:00, его проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этот же день Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.