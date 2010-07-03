Москва онлайн: церемония прощания с Юрием Лужковым

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

12 декабря в храме Христа Спасителя состоится церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Проститься с политиком смогут все желающие с 9:00.

Отпевание начнется в 11:00, его проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этот же день Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище на участке, расположенном недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

Смотрите трансляцию церемонии прощания 12 декабря в 9:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.