Москва онлайн: открытие международного терминала С1 в аэропорту Шереметьево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

17 января состоится открытие нового международного терминала С1 в аэропорту Шереметьево.

Терминал С1 войдет в Северный терминальный комплекс воздушной гавани. Его пропускная система составит 20 миллионов пассажиров в год.

Терминал оборудован 84 стойками регистрации и 160 кабинами для паспортного контроля. Терминал соединен с двумя крытыми пешеходными галереями и с пятиуровневым паркингом на 2500 машино-мест. Интерьер выполнен в стиле русского искусства и современных технологий.



Смотрите трансляцию открытия 17 января в 11:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.