Москва онлайн покажет читку Юрия Стоянова повести А. С. Пушкина "Метель"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

6 июня исполняется 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина. В честь праздника актер театра и кино Юрий Стоянов прочитает повесть поэта "Метель". История о том, как погода играет судьбами людей, прозвучит под музыку Г. Свиридова, П. Чайковского и С. Прокофьева в исполнении симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением заслуженного артиста России, маэстро Сергея Кондрашева.

Книжный фестиваль "Красная площадь" продлится с 1 по 6 июня в Москве на Красной площади. В этом году он проходит под знаком Года театра и Международного года языков коренных народов.

Смотрите трансляцию 6 июня в 18:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.