Москва онлайн: готовим зеленый тирамису к 8 Марта

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7 марта в кулинарной школе на Манежной площади состоится мастер-класс по изготовлению зеленого тирамису с матчей, приуроченный к 8 Марта.

Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Вам, любимые", который будет проходить с 7 по 9 марта. В течение трех дней горожан ждут оригинальные подарки к Международному женскому дню и увлекательные творческие занятия.

На площадках фестиваля будут работать семь кулинарных школ. Под руководством опытных поваров гостей научат готовить суфле из киви, смузи с бананом и базиликом, королевскую ватрушку, сладкий сырный крем и скандинавский сэндвич.

Смотрите трансляцию 7 марта в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.