Москва онлайн: режиссер Эдуард Бояков прочтет лекцию об Иосифе Бродском

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

8 июня в рамках фестиваля "Красная площадь" состоится лекция художественного руководителя МХАТ им. Горького Эдуарда Боякова о Бродском, языке, искусстве и театре. Зрителей также ждут рассказы известных актеров о поэте.

Книжный фестиваль "Красная площадь" продлится с 6 по 8 июня в Москве. В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы.

Смотрите трансляцию 8 июня в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.