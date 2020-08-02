День ВДВ в Парке Горького. Прямой эфир

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы

В этом году праздничной программы ко Дню ВДВ в столичных парках не будет. Однако десантники вместе с семьями по традиции отдыхают на природе. Одним из любимых мест для празднования является Парк Горького.

Днем рождения воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года. В тот день на учениях под Воронежем впервые на парашютах десантировались 12 человек для выполнения тактической задачи.

Официально День ВДВ отмечается с 2006 года на основании указа президента Российской Федерации Владимира Путина.

В этом году воздушно-десантные войска отмечают юбилей – 90 лет.