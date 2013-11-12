Форма поиска по сайту

12 ноября 2013, 15:20

Транспорт

Ж/д переезд на перегоне Голицыно - Звенигород временно закрывается

Железнодорожный переезд 5 км перегона Голицыно - Звенигород (близ деревни Шараповка Одинцовского района) закроют для движения автомобилей с 16.00 13 ноября до 10.00 14 ноября, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

Закрытие переезда связано с необходимостью проведения ремонтных работ, основная часть которых будет проводиться в ночное время.

"В период "технологического окна" планируется провести разборку плит переездного настила с последующей заменой рельсошпальной решетки и элементов рельсовых скреплений в зоне переезда. Также во время работ будет задействована специализированная железнодорожная техника тяжелого типа "Доуматик", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути объезда.

МЖД ремонтные работы железнодорожные переезды ж/д и вокзалы мо

