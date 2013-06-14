Выручка ОАО "МОЭК" за 2012 год по МСФО превысила 93 млрд рублей

Московская объединенная энергетическая компания (ОАО "МОЭК") подвела итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год на основании показателей консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО.

По итогам года выручка компании возросла на 2 миллиарда 828 миллионов рублей, что на 3,12% больше чем в 2011 году, и составила 93 миллиарда 526 миллионов рублей.

Компанией получен убыток после налогообложения в сумме 170 миллионов рублей. По итогам 2011 года убыток после налогообложения составил 1 миллиард 648 миллионов рублей. Таким образом, группа улучшила свой финансовый результат за 2012 год на 1 миллиард 478 миллионов рублей, сообщается в отчете МОЭК.